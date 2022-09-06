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    Пострадавших в России на Ключевской сопке туристов эвакуировали бортом МЧС

    6 Сентября 2022, 09:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Спасатели на Камчатке эвакуировали пострадавших туристов с Ключевской сопки, сообщили во вторник в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский», - говорится в сообщении.

    Утром во вторник на отметку 3,3 тыс. метров добралась группа спасателей. Решение о способе эвакуации тел погибших, которые, вероятно, находятся на высоте 4 тыс. 150 м, будет принято дополнительно.

    Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3,3 тыс. м. Сообщалось о шести погибших туристах, которые поднимались на вулкан, ночью в понедельник количество погибших увеличилось до девяти.

    Ранее сообщалось, что восемь туристов погибли на Ключевском вулкане в России.

    Фото: КГКУ «ЦОД»

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туризм Происшествия Россия Мировые новости
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