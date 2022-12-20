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    Пострадавших в ДТП детей посетил Вячеслав Дудник в больнице Актюбинской области

    20 Декабря 2022, 08:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По поручению министра здравоохранения Ажар Гиният пострадавших в ДТП детей посетил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник совместно с ведущими специалистами медицинских центров города Астаны (главный детский нейрохирург НЦН Оленбай Г.И., детский анестезиолог-реаниматолог ННЦМиД Аяганов А.Н., детский травматолог-ортопед ННЦМиД Жакилин А.Б.). Специалистами были осмотрены все дети, пострадавшие в результате ДТП, согласована дальнейшая тактика лечения и ведения пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    С родственниками пострадавших детей проведена беседа, разъяснено текущее состояние детей, объемы проведенного лечения, а также дальнейшее ведение за пострадавшими.

    Также республиканские специалисты отметили высокий уровень и своевременность оказанной экстренной медицинской помощи медицинскими работниками областного детского стационара.

    Состояние тренера остается тяжелым, специалистами многопрофильной областной больницы проведен консилиум с участием профессорско-преподавательского состава ЗКМУ им. М. Оспанова. Дополнительно проведена телемедицинская консультация со специалистами Центра нейрохирургии (г. Астана) для согласования дальнейшей тактики введения пациента.

    В настоящее время всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что машина с детской командой по волейболу перевернулась в Актюбинской области – один ребенок погиб. В машине ехали тренер, девять детей членов сборной по волейболу и водитель-замдиректора спортшколы. Согласно правил перевозки пассажиров и багажа, организация должна была подать за три дня заявку в полицию на сопровождение автотранспорта детей.

    «Водитель заместитель директора ДЮСШ Темирского района находился в утомленном состоянии, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в левый кювет. Он заснул за рулем», - сообщил замначальника ДП области Галым Байжанов.

    Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил детскую больницу, где 8 пострадавших в ДТП детей, получают необходимое лечение.


    Фото: t.me/DenMinPR
    Актюбинская область ДТП Происшествия Спорт Минздрав РК Здравоохранение Дети
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