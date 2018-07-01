Пострадавших при камнепаде в Кыргызстане казахстанцев эвакуировали
31 Июля 2018 12:07 315
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БИШКЕК. КАЗИНФОРМ. Погибшего казахстанца и пострадавших туристов при камнепаде на леднике Скрябина в Кыргызстане эвакуировали, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС КР.
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Вертолет службы спасения Казахстана эвакуировал всех пострадавших и доставил их в аэропорт «Манас» города Бишкек.
Напомним, 30 июля на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана. В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель одного казахстанца. Сегодня в 6.58 часов утра спасатели РОСО вылетели в Республику Кыргызстан на вертолете Казавиаспас в район ледника Скрябина.
Фото Томаса Борела
Ключевые слова: Кыргызстан, Происшествия,
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