Пострадавших при камнепаде в Кыргызстане казахстанцев эвакуировали

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ. Погибшего казахстанца и пострадавших туристов при камнепаде на леднике Скрябина в Кыргызстане эвакуировали, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС КР.

Вертолет службы спасения Казахстана эвакуировал всех пострадавших и доставил их в аэропорт «Манас» города Бишкек.



Напомним, 30 июля на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана. В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель одного казахстанца. Сегодня в 6.58 часов утра спасатели РОСО вылетели в Республику Кыргызстан на вертолете Казавиаспас в район ледника Скрябина.

Фото Томаса Борела