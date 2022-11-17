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    Пострадавших от декабрьских событий жителей Астаны освободят от платы за проезд

    17 Ноября 2022, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Астаны» Илья Скуб предложил освободить пострадавших от декабрьских событий от платы за проезд в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На рассмотрение комиссии выносятся следующие нормативно-правовые акты: первый – о порядке оказания социальной помощи отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты за проезд на маршрутах городского транспорта. Сюда мы добавляем лиц, пострадавших от декабрьских событий 1986 года», - сказал Илья Скуб на заседании маслихата.

    По его словам, это коснется 51 человека, что несущественно повлияет на бюджет.

    Депутаты маслихата поддержали данное предложение.

    Как сообщалось ранее, акимат Астаны выделит дополнительные средства на ряд спортивных мероприятий. За счет перераспределения сумм дополнительно поддержат проведение мероприятий по художественной гимнастике и фигурному катанию в размере 30 млн тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Транспорт Общество
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