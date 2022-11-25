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    Пострадавшие в столкновении двух автобусов в Караганде пассажиры получат страховые выплаты

    25 Ноября 2022, 15:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пассажиры, пострадавшие в результате столкновения двух автобусов в Караганде, получат выплаты от страховой компании. Оба автобуса были застрахованы в СК «Евразия» в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами, передает МИА «Казинформ».

    Напомним, что утром 25 ноября в Караганде на мосту ДСК около 9:16 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов, следующих по маршрутам №41 и №146. На момент столкновения в одном автобусе находились пассажиры. В результате ДТП погиб водитель автобуса №41.

    На данный момент в медицинские учреждения госпитализированы 18 пассажиров – четверо в тяжелом состоянии, состояние двух из них медики оценивают как крайне тяжёлое.

    В случае смерти пассажира предусматривается страховая выплата в размере 15,3 млн тенге. При получении инвалидности: I группа – 15,3 млн тенге, II группа – 10,7 млн тенге, III группа – 7,6 млн тенге.

    Все пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию затрат на амбулаторное или стационарное лечение до 612 тыс. тенге. Размер ущерба, причинённого жизни и здоровью, определяется на основании документов, выданных соответствующими организациями.

    Семья погибшего водителя в случае, если он находился при исполнении служебных обязанностей, может рассчитывать на получение страховых выплат от компании по страхованию жизни в рамках обязательного страхования работников от несчастных случаев (ОСНС).

    Пострадавшие и члены их семей за консультациями в получении страховых выплат могут обратиться по телефону горячей линии: +7-701-053-26-88 (бесплатно с мобильного) или по электронному адресу: ServiceCenter@theeurasia.kz
    Транспорт Караганда
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