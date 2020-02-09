Пострадавшие в Кордае получат государственную поддержку - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кровопролитие в Кордайском районе произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента РК.

«В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране», - написал Президент.

Кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку, заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать!» - подчеркнул Глава государства.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта.



