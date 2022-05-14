Пострадавшие в ДТП в Жамбылской области узбекистанцы доставлены на родину

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 02:00 часов в Республику Узбекистан из Жуалынского района Жамбылской области убыла колонна в составе оперативной группы во главе с заместителем министра МЧС Узбекистана Азизбеком Латифжоновым, восемь карет скорой медицинской помощи и один пассажирский автобус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В автотранспорте находятся тринадцать пострадавших, семь человек из находившихся в пункте временного размещения и двое погибших.

Заместитель министра МЧС Узбекистана выразил благодарность коллегам из Жамбылской области и всем задействованным службам в спасении своих соотечественников.

В 07:15 часов колонна пересекла границу Республики Казахстан. В реанимационном отделении больницы Жуалынского района остаются два гражданина Узбекистана, 1980 г.р. и 1965 г.р

Как сообщалось, ДТП произошло 12 мая на 571 км трассы Алматы – Ташкент, в 6 км от села Бауыржан Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Опрокинулся пассажирский автобус, зарегистрированный в Республике Узбекистан. В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия.

По предварительным данным, авария произошла из-за ухудшения погодных условий (дождь и град), водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении.

Всего в салоне находился 51 человек, из них 46 граждан Республики Узбекистан. В департаменте по ЧС Жамбылской области функционировал телефон горячей линии, силами местных исполнительных органов на базе Дома культуры организован эвакопункт и горячее питание, где было размещено 32 человека.



