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    Пострадавшие в ДТП в Жамбылской области узбекистанцы доставлены на родину

    14 Мая 2022, 11:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 02:00 часов в Республику Узбекистан из Жуалынского района Жамбылской области убыла колонна в составе оперативной группы во главе с заместителем министра МЧС Узбекистана Азизбеком Латифжоновым, восемь карет скорой медицинской помощи и один пассажирский автобус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В автотранспорте находятся тринадцать пострадавших, семь человек из находившихся в пункте временного размещения и двое погибших.

    Заместитель министра МЧС Узбекистана выразил благодарность коллегам из Жамбылской области и всем задействованным службам в спасении своих соотечественников.

    В 07:15 часов колонна пересекла границу Республики Казахстан. В реанимационном отделении больницы Жуалынского района остаются два гражданина Узбекистана, 1980 г.р. и 1965 г.р

    Как сообщалось, ДТП произошло 12 мая на 571 км трассы Алматы – Ташкент, в 6 км от села Бауыржан Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Опрокинулся пассажирский автобус, зарегистрированный в Республике Узбекистан. В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия.

    По предварительным данным, авария произошла из-за ухудшения погодных условий (дождь и град), водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении.

    Всего в салоне находился 51 человек, из них 46 граждан Республики Узбекистан. В департаменте по ЧС Жамбылской области функционировал телефон горячей линии, силами местных исполнительных органов на базе Дома культуры организован эвакопункт и горячее питание, где было размещено 32 человека.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область ДТП Узбекистан МЧС
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