Пострадавшие от засухи районы посетил Ербол Карашукеев в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев начал двухдневную рабочую поездку в Кызылординскую область. В первую очередь он посетил Аральский район, наиболее пострадавий от засухи и где была объявлена чрезвычайная ситуация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Здесь Ербол Карашукеев провел встречу с местным населением и руководителями крестьянских хозяйств. На встрече были затронуты вопросы оказываемой помощи со стороны государства и проработаны вопросы обеспечения кормами.

И.о. министра отметил, что при Минсельхозе создан Республиканский оперативный штаб для координации решения вопросов кормового обеспечения, и назвал меры, которые будут реализованы на уровне Правительства по инициативе министерства.

«Во-первых, из резерва Правительства на прошлой неделе было выделено 1,7 млрд тенге для удешевления стоимости кормов, поставляемых на зимовку крестьянам, пострадавшим от засухи в Кызылординской области. Сейчас эти средства необходимо довести до всех крестьянских хозяйств в течение августа. Во-вторых, Продовольственная контрактная корпорация продала 490 тонн ячменя по ценам ниже рыночных. В целом в текущем году мы планируем довести запасы фуражного зерна до 370 тыс. тонн. В-третьих, на заготовку кормов фермерами дополнительно выделялись удешевленные горюче-смазочные материалы. Сейчас с Министерством энергетики проработаны все вопросы. С августа в области будут доставлены по запрошенным лимитам. Кызылординская область получила лимит в 3,8 тыс. тонн», - сказал Е. Карашукеев

По словам и.о. министра, с Минэкологии подписано соглашение о выпасе и сенокосе в заповедниках. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией будут приняты меры по отсрочке выплат по кредитам выданных на развитие животноводства.

«Кроме того, министерством в соответствии с недавно внесенными изменениями в правила субсидирования животноводства по области были удовлетворены резервные заявки крестьянских хозяйств, которые в прошлом году не получили субсидии на корма. На эти цели из областного бюджета выделено 390 млн тенге. По данному вопросу управлению сельского хозяйства области необходимо незамедлительно принять соотвествующие процедуры.. КТЖ приняло решение о предоставлении специальных льгот по железнодорожному тарифу на перевозку кормов из других регионов», - сказал и. о. министра.

Кроме того, Министерством сельского хозяйства совместно с холдингом «Байтерек» будет рассмотрен вопрос финансирования приобретения дополнительной кормозаготовительной техники и кредитования на приобретение оборудования, необходимого для освоения орошаемой земли.

По словам Е. Карашукеева, в целом по Кызылординской области ситуацию с обеспечением кормами можно решить полностью воспользовавшись внутренними возможностями.

«По районам, в населенных пунктах необходимо создать сенокосные бригады. В течение этих двух дней мы ознакомимся с ситуацией во всех районах и проанализируем вопросы, требующие оперативного решения», - сказал и. о. министра сельского хозяйства.

Во второй день рабочей поездки, и.о. министра посетит Жалагашский, Сырдарьинский, Шиелийский и Жанакорганский районы, встретится с сельхозтоваропроизовдителями и ознакомится с текущей ситуацией по кормозаготовительным и уборочным работам.

Стоит отметить, что в марте-апреле этого года в большинстве южных и западных областей страны весенние осадки выпадали меньше нормы, а температура воздуха была выше. Как следствие засуха, которой не было много лет, сильно ударила по животноводству.