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    Пострадавшие от взрыва в Костанайской области скончались в больнице

    20 Сентября 2021, 13:13

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Оба пострадавших от взрыва в Костанайской области скончались в больнице. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, оба пострадавших от взрыва на улице Бородина, скончались от ожоговой болезни (ожоговая болезнь – комплексное нарушение деятельности органов и систем, развивающееся вследствие обширных ожогов). Пациент с большим поражением 1995 года рождения умер вчера около 23 часов, мужчина 1984 года рождения скончался сегодня в 5 утра», - прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области.

    Ранее сообщалось, что в Костанае на территории частного жилого дома, в погребе гаража, произошел хлопок газо-воздушной смеси, пострадали два человека. По предварительным данным было установлено, что в погребе проводились строительно-монтажные работы по утеплению стен строительной пеной «Polynor». При использовании строительной пены образовалась высокая концентрация взрывопожароопасной, газо-воздушной смеси, что в последующем привело к хлопку.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Костанайская область Программа развития регионов-2020 Взрыв
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