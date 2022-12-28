Пострадавшие от паводка жители ЗКО переехали в новые дома

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Жители поселков Шалгын и Жаксыбай Западно-Казахстанской области, пострадавшие от весеннего паводка переехали в новые дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на фонд «Қазақстан халқына».

Фонд «Қазақстан халқына» оказал благотворительную помощь в финансировании строительства 30-ти домов для жителей подтопленных поселков в размере 771,9 млн тенге.

Построены 23 одноэтажных одноквартирных дома в селе Шалгын Каратобинского района и 7 домов – (трех двухквартирных и одноквартирный) в селе Жаксыбай Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Заселение жителей проводилось поэтапно по мере сдачи квартир.

«У нас очень теплый, красивый дом. Мы уже обустроились, претензий нет, нам все нравится. Спасибо всем, кто нам помог, строителям, администрации, фонду. Мы пережили сложные времена, но сейчас очень рады, у нас есть крыша над головой. Желаем, чтобы никто не сталкивался с такими трудностями и благодарим всех неравнодушных, желаем», – сказала семья Бекжана Масалим из Шалгына.

Все жители получили ключи и уже обустроились в новых домах. В дома новоселов проведен свет, газ, вода и есть домашний санузел.

«Выражаю благодарность фонду «Қазақстан халқына», в этом году наш поселок пострадал из-за наводнения. Были подтоплены дома жителей и местная школа. Фонд выделил нам средства, и теперь мы живем в новых уютных домах», – отметила жительница поселка Шалгын Самал Максутова.

Как сообщалось, апреле 2022 года в связи с резким потеплением и обильным таянием снега паводковая вода зашла в населенные пункты нескольких сел региона. Были подтоплены жилые дома, часть из них оказалась непригодной для проживания.

21 июля в Фонд поступило обращение заместителя акима ЗКО Т. Каюпова с просьбой об оказании содействия в выделении средств для строительства домов. После предоставления акиматом области необходимых документов, 8 августа Попечительский совет фонда «Қазақстан халқына» принял решение об оказании благотворительной помощи для строительства домов. Контроль за ходом строительства осуществлен акиматом области.



Фото разрушенного дома - из открытых источников; фото новостроек - «Қазақстан халқына»