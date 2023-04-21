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    Пострадавшая при взрыве дома в Жанаозене женщина пришла в сознание

    21 Апреля 2023, 10:06

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – Женщина находилась в реанимации Жанаозенской городской больницы и недавно пришла в сознание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Женщина получила ожоги тела и перелом позвоночника при взрыве жилого дома в Жанаозене.

    Со слов руководства больницы, состояние женщины стабильно тяжелое, она продолжает находиться в отделении реанимации.

    «Отключена от аппарата искусственного дыхания, дышит самостоятельно, осознанно отвечает на вопросы врачей. Состояние другого пациента в реанимационном отделении оценивается как крайне тяжелое», - пояснили медики.

    Две девочки и мужчина находятся в стабильно среднем состоянии.

    Напомним, во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров.

    Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

    Для девяти пострадавших от взрыва семей приобрели две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Мангистауская область Регионы Взрыв
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