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    Пострадали от укусов клещей 3 тыс. жителей Восточного Казахстана

    20 Июля 2022, 22:26

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Свыше 3 тыс. жителей на востоке республики с начала года пострадали от укусов клещей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Большинство случаев зафиксировано в горных районах области. 11 человек заразились клещевыми инфекциями, у 4 – подтвердился энцефалит. Один из инфицированных все еще находится под наблюдением врачей и проходит специальный курс реабилитации.

    93 % зараженных по медицинским показаниям получили вакцину с иммуноглобулином. При этом, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, необходимыми запасами препарата располагают все городские и районные медучреждения.

    «На территории области зарегистрировано 11 случаев заболевания клещевыми инфекциями. Энцефалитом заболели четыре человека. Боррелиоз выявили у семи жителей региона. Ни один из заболевших клещевыми инфекциями не обращался за медицинской помощью по поводу укусов клещей», - сообщила главный специалист департамента санэпидконтроля Баглан Тауанова.


    Фото: 24.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Здравоохранение Общество
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