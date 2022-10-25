Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Постпред Казахстана вручила верительные грамоты гендиректору ВТО

    25 Октября 2022, 10:22

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации (ВТО) и международных экономических организациях Жанар Айтжан вручила верительные грамоты Генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В беседе Н. Оконджо-Ивеала выразила благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за принятое им решение об открытии Постоянного представительства Казахстана при ВТО. По мнению Генерального директора, Казахстан внесет весомую лепту в имплементацию договоренностей, достигнутых в ходе 12-ой Министерской конференции ВТО, успешно проведенной в июне 2022 года под председательством Казахстана.

    В свою очередь, Постпред Казахстана отметила, что с момента своего вступления в ВТО в 2015 году Казахстан последовательно и активно поддерживает многостороннюю торговую систему. Так, ранее Казахстан председательствовал в работе Комитета ВТО по торговле и окружающей среде, с 2018 года наша страна возглавляет Специальную сессию ВТО по торговле услугами. Казахстан также оказывает содействие вступлению в Организацию стран из Центральной Азии и представляет интересы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК ВТО
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Жол жолға жалғасады, ел елге жалғасады» - глава МИД Беларуси встретил пословицей делегацию из Казахстана
    О чем договорились министры иностранных дел Казахстана и Беларуси в Минске
    Была теплой и открытой – Мурат Нуртлеу о встрече с Александром Лукашенко
    О чем говорили на встрече Мурат Нуртлеу и Александр Лукашенко
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО