Постпред Казахстана вручил верительные грамоты гендиректору отделения ООН в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Во Дворце Наций состоялась торжественная церемония вручения Постоянным представителем Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ерланом Алимбаевым верительных грамот Генеральному директору отделения ООН в Женеве Татьяне Валовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках встречи собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое внимание было уделено вопросам прав человека, разоружения, а также углублению взаимодействия по торгово-экономическим и экологическим вопросам на многосторонней площадке.