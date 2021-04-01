Постпред Казахстана провела встречу с Генеральным директором ВТО

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН Жанар Айтжанова провела встречу с Генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Учитывая председательство Казахстана в 12-ой Министерской конференции ВТО, в ходе встречи особое внимание было уделено совместной подготовке и ключевым приоритетам данного глобального мероприятия в целях достижения значимых результатов по актуальной повестке дня организации.

Генеральный директор заверила, что представители Секретариата ВТО со своей стороны окажут всю необходимую помощь и поддержку в ходе подготовки к 12-й Министерской конференции ВТО.

Стороны также обменялись мнениями относительно развития глобальной торговли в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в мире.