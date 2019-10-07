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    Постоянный представитель Всемирного банка в РК посетил проекты ученых в Туркестанской области

    7 Октября 2019, 16:20

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Всемирного банка во главе с господином Жан-Франсуа Марто, Постоянным представителем ВБ в РК, и Комитет науки МОН РК встретились с грантополучателями Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

    Один из представленных подпроектов «Инновационный доступный мобильный сепаратор для очистки зерновых культур» продемонстрировал свой подход, основанный на технологической инновации, инклюзивной бизнес-модели и научной поддержке. Таким образом, данная разработка позволяет решить ряд проблем фермеров Туркестанской области: низкой доходности, труднодоступности государственных программ поддержки, высокой стоимости новейшего оборудования.

    Также был представлен подпроект по развитию производства активированного угля и косточкового масла. Данный подпроект позволит утилизировать многотоннажные отходы пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельского хозяйства.

    Грантополучатели поделились своим видением будушего социального эффекта от реализации данных подпроектов, обсудили риски и предлагаемые решения.

    В свою очередь, представитель Всемирного банка Жан-Франсуа Марто отметил хороший прогресс данных подпроектов и выразил надежду на скорейшее завершение необходимых мероприятий для выхода на рынок.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Туркестанская область Экономика Сельское хозяйство
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