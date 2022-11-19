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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Постоянный представитель РК вручил верительные грамоты генсекретарю ОБСЕ

    19 Ноября 2022, 15:50

    ВЕНА. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организация в Вене Алибек Бакаев вручил верительные грамоты генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Поприветствовав нового члена Постоянного совета ОБСЕ, генеральный секретарь поздравила казахстанского дипломата с назначением на важную позицию и с удовлетворением отметила высокую степень взаимодействия РК с ОБСЕ во всех трех измерениях.

    По словам Х. Шмид, на сегодня Казахстан является одним из наиболее активных участников организации и играет важную роль в ее деятельности.

    А. Бакаев, отметив усилия секретариата по координации работы организации в столь трудный период, поблагодарил за сохранение фокуса на всем регионе ОБСЕ. Постоянный представитель, подчеркнув необходимость дальнейшего раскрытия потенциала экономико-экологического измерения, упомянул ряд проектов, реализуемых на территории Казахстана, в том числе в сферах энергетики и безопасности водных ресурсов.

    В ходе обсуждения проводимых в стране политических и социально-экономических преобразований генеральный секретарь поблагодарила казахстанскую сторону за активное привлечение к данным процессам экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека.

    В заключение встречи собеседники наметили дальнейшие шаги по поддержанию диалога на разных уровнях и укреплению взаимовыгодного сотрудничества Казахстана с ОБСЕ.


    Фото: gov.kz
    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана МИД РК
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