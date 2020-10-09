Постоянный представитель ПРООН в РК оценил работу госаппарата Казахстана в период пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова провела онлайн-встречу c постоянным представителем ПРООН в Казахстане Якупом Беришем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе беседы Анар Жаилганова отметила, что сотрудничество с Программой развития ООН является важной составляющей деятельности ведомства и поблагодарила за поддержку инициатив Агентства.

«При поддержке ПРООН в этом году реализуются проекты по общественному мониторингу качества оказания государственных услуг, по разработке концепции нового Этического кодекса с учетом международных стандартов этизации государственной службы, разработке пилотной версии платформы iQyzmet и многие другие», - сообщила председатель Агентства.

Также в ходе онлайн встречи Анар Жаилганова отметила важность поручений, озвученных в Послании Главы государства в сентябре текущего года, и сообщила о реализации Агентством соответствующих механизмов и эффективных подходов в данном направлении.

Принимая во внимание ежегодные встречи с руководством Агентства, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш поблагодарил Анар Жаилганову за сотрудничество, основанное на высоком доверии и партнерстве, и отметил прогресс в реализации основных направлений деятельности Агентства за прошедший год. Кроме того Якуп Бериш отметил грамотно выстроенную работу госаппарата Казахстана в период пандемии.





Также он сообщил, что в настоящее время проводится общественный мониторинг уровня удовлетворенности услугополучателей качеством, доступностью и процедурами оказания государственных услуг.

В результате социологического исследования будут опрошены 9000 респондентов в отношении качества и доступности 70 госуслуг, оказываемых всеми государственными органами и ГК «Правительство для граждан», результаты которого будут оглашены в декабре 2020 года.

Представитель ПРООН рассказал о социологическом опросе среди 7000 респондентов по определению уровня этичности государственных служащих. В результате исследования будет определено восприятие населением, предпринимателями и представителями экспертного сообщества уровня этичности государственных служащих, включая удовлетворенность населения и предпринимателей поведения государственных служащих в служебное и внеслужебное время.





Агентством проведен опрос государственных служащих по работе в режиме COVID-19 при поддержке Всемирного банка. Опрошено более 32 тыс. госслужащих по Казахстану. Анализ результатов опроса послужит выработке соответствующих рекомендаций.

Стороны также обсудили реализуемый при поддержке ПРООН проект по автоматизации кадровых процессов iQyzmet, который значительно повысит их эффективность.

В этой связи представителем ПРООН было отмечено, что подобные проекты совпадают с приоритетами организации по укреплению потенциала минимизации негативных последствий пандемии.

По итогам встречи председатель Агентства и постоянный представитель ПРООН выразили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству по вопросам совершенствования государственной службы и контроля за качеством оказания государственных услуг в Казахстане и, в особенности, в разработке мер по поддержанию госаппарата в условиях пандемии.



