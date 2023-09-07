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    13:00, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Постоянный представитель Казахстана вручил верительные грамоты гендиректору МАГАТЭ

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    Photo: gov.kz
    ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди вручил верительные грамоты генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Мариано Гросси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    С теплотой вспоминая свой успешный визит в Казахстан в апреле текущего года, глава МАГАТЭ подчеркнул активизацию двустороннего взаимодействия по ряду проектов в сфере технического сотрудничества, включая ядерную энергетику, лечение онкологических заболеваний, развитие прикладных ядерных технологий и подготовку казахстанских кадров.

    Он приветствовал завершение первого этапа ресертификации цилиндров БНОУ МАГАТЭ, расположенного в РК. Р. Гросси также сообщил, что специалисты агентства оказывают необходимую консультативную помощь Правительству РК по строительству первой в стране АЭС и планируют очередную комплексную миссию до конца этого года.

    М.Тлеуберди подчеркнул, что членство в МАГАТЭ имеет приоритетное значение для Казахстана, особенно в свете планов по строительству АЭС в РК. Постпред информировал Р. Гросси о Послании Президента К.Токаева народу Казахстана и сообщил о предложении Главы государства вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум.

    Стороны договорились продолжить взаимовыгодный диалог по развитию мирного атома и укреплению режима ядерной безопасности.


    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МАГАТЭ МИД РК Интеграция и партнерство Международная деятельность
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