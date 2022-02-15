Постоянный представитель Казахстана в Женеве вручил верительные грамоты Председателю Конференции по разоружению

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ерлан Алимбаев вручил верительные грамоты Председателю Конференции по разоружению Ли Сонгу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи Е. Алимбаев отметил важность сохранения и укрепления Конференции как единственного многостороннего форума в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. Он также подчеркнул, что Казахстан поддерживает все конструктивные предложения, нацеленные на активизацию работы форума. Наша страна продвигает на площадке Конференции свои инициативы, направленные на достижение безъядерного мира, запрещение ядерных испытаний и обеспечение биологической безопасности.

В свою очередь, Ли Сонг поблагодарил Казахстан и лично Президента Касым-Жомарта Токаева за активную позицию по разоружению, субстантивный и конструктивный вклад нашей страны в процессы глобального разоружения.



