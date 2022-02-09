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    Постоянный представитель Казахстана принял участие в Саммите Африканского союза

    9 Февраля 2022, 22:25

    АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Эфиопии, Постоянный Представитель РК при Африканском союзе Барлыбай Садыков в формате видеоконференции принял участие в ежегодном 35-м Саммите глав государств-членов Африканского союза, состоявшимся в столице Эфиопии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе Саммита были рассмотрены вопросы реализации Повестки дня АС-2063, преодоления разрушительных последствий пандемии COVID-19, растущих угроз безопасности в результате конфликтов и терроризма, неконституционных государственных переворотов в ряде африканских государств, проблемы социально-экономического развития, институциональных реформ в Союзе, гендерного равенства, прав молодежи, коллективные усилия по прекращению насилия в отношении женщин и девочек, вопросы образования, науки и инноваций, работа Панафриканского парламента (PAP), а также выборы членов Совета мира и безопасности Африканского союза.

    По итогам Саммита АС принят ряд документов по пунктам повестки дня. Председательство перешло от Демократической Республики Конго к Республике Сенегал.

    Кроме того, Посол Казахстана принял участие в сессии Исполнительного совета Африканского союза с участием министров иностранных дел африканских стран.

    Отметим, Казахстан является страной-наблюдателем в АС с 2014 г.

    35-й Саммит стал юбилейным. В 2022 году исполняется 20 лет с момента официального создания Африканского союза в 2002 году в качестве преемника Организации африканского единства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Африка
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