Постоянный нейтралитет Туркменистана: за долгосрочный мир и безопасность на планете

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Тойли Комеков рассказал о национальном празднике Туркменистана – Дне нейтралитета, передает МИА «Казинформ».

«Ежегодно 12 декабря народ Туркменистана широко отмечает национальный праздник – День нейтралитета. С 2017 года эта дата является также и Международным днем нейтралитета, установленным ООН.

В новейшей истории мировой дипломатии золотыми буквами навсегда вписана дата 12 декабря 1995 года - день единогласного принятия специальной резолюции 50/80 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «О постоянном нейтралитете Туркменистана». Принятие такого беспрецедентного в истории мировой дипломатии и международных отношений документа на уровне Сообщества Наций стало признанием миротворческого потенциала и значимой роли молодого туркменского государства в обеспечении региональной безопасности и стабильности, в мирном развитии региональных международных отношений в целом. Таким образом на политической карте мира - в самом центре Азии, появился уникальный и мощный фактор миротворчества, действенный инструмент сотрудничества во имя безопасности и развития.

3 июня 2015 года была принята вторая одноименная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая отражает двадцатилетний опыт нейтралитета Туркменистана.

Резолюция от 3 июня 2015 года, указывает на то, что нейтралитет Туркменистана «способствует укреплению мира и безопасности в регионе, а также ту активную и позитивную роль, которую Туркменистан играет в развитии мирных, дружеских и взаимовыгодных отношений со странами региона и другими государствами мира». Генеральная Ассамблея ООН в данной резолюции приветствовала «инициативы нейтрального Туркменистана, направленные на дальнейшее укрепление экономического, социального, культурного и экологического сотрудничества в Центральной Азии и в регионе Каспийского моря».

Был особо отмечен «вклад нейтрального Туркменистана в проводившиеся под руководством Организации Объединенных Наций межтаджикские переговоры благодаря его инициативе относительно проведения в Ашхабаде в 1995 и 1996 годах непрерывного раунда межтаджикских переговоров, а также вклад Туркменистана в урегулирование конфликта в Афганистане благодаря проведению у себя в стране межафганских переговоров и международного форума по Афганистану в 1997 году и благодаря сохраняющейся готовности к проведению на территории Туркменистана дальнейшего всестороннего диалога по вопросам примирения при ведущей роли Афганистана».

Единогласное принятие 2 февраля 2017 года на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета стало ярким примером глобальной значимости нейтралитета в мировой политике, в том числе накопленного опыта Туркменистана и действующей практики его внешнеполитического курса. Как отмечает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, принятие вышеназванного документа вновь подтверждает общечеловеческое значение постоянного нейтралитета Туркменистана.

В данном контексте постоянный нейтралитет Туркменистана выступает важнейшим фактором обеспечения региональной стабильности, установления цивилизованного диалога между странами на основе соблюдения и согласования геополитических и национальных интересов. Конструктивность и взвешенность подходов нейтрального Туркменистана к общемировым процессам способствует укреплению атмосферы взаимного понимания и доверия, равноправия и соблюдения интересов всех государств и народов.

Дважды признанный Организацией Объединённых Наций нейтрально-правовой статус нашего государства приумножает международный авторитет Туркменистана как страны, объединяющей усилия в укреплении всеобщего мира и солидарности, налаживающей отношения, основанные на взаимопонимании и доверии. И сегодня всё международное сообщество признаёт колоссальный вклад нашей страны в установление мира и дружбы, согласия между народами.

Внешнеполитическая стратегия нейтралитета Туркменистана, обретает качественно новый смысл и содержание на современном историческом этапе, когда в стране осуществляются крупные преобразования и реформы, нацеленные на долгосрочные перспективы. В этой связи миролюбивый курс Туркменистана, направленный на добрососедство, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами и международными организациями, выходит на более высокое измерение.

Стратегической задачей нейтралитета Туркменистана является содействие региональному миру, безопасности и стабильности.

Сегодня мировое сообщество является свидетелем того, что под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова возросший внешнеполитический ресурс нейтрального Туркменистана максимально задействован в качестве политико-дипломатического инструментария для достижения мира, безопасности и устойчивого развития. Исповедуя эту точку зрения в своей внешнеполитической стратегии, Туркменистан неукоснительно и всесторонне подходит к решению вопроса мира и безопасности. В основе такого видения заложена концепция Президента Гурбангулы Бердымухамедова о целостности и неделимости безопасности, позволяющая эффективному поиску и выработке позитивных подходов к выстраиванию многостороннего взаимодействия в отношениях между государствами этой части земного шара, осознании основополагающего принципа о неиспользовании военной силы в качестве инструмента для решения имеющихся проблем и спорных вопросов. Концептуальные принципы единства и неделимости безопасности отчетливо просматриваются в выдвинутых Туркменистаном предложениях об обосновании целостного для всей международной системы понятия о всеобщей безопасности и инициативе разработки основного направления, называемого Стратегией будущего, с учетом нового подхода к всеобщим вопросам.

По инициативе Президента Туркменистана, Генеральная Ассамблея ООН в сентябре 2019 года, в первый день открытия 74-ой сессии единогласно приняла резолюцию «2021 год – Международный год мира и доверия». Как считает Лидер Туркменистана: «Наша инициатива предполагает выработку конкретных мер, направленных на снижение напряжённости, мирное, политико-дипломатическое разрешение споров и противоречий, принятие на этот счёт ответственных и взвешенных решений».

Совпадение внешнеполитических целей Туркменистана с задачами и объективными требованиями глобального развития предопределяет характер и направленность широких возможностей для раскрытия потенциала нейтралитета Туркменистана в контексте осуществления многосторонних усилий по поддержанию мира, безопасности и развитию международного партнёрства.

В 2020 году наша страна отметит 25-ю годовщину международного признания Туркменистана как постоянно нейтрального государства. В этой связи Туркменистан проведет в декабре 2020 года в Ашхабаде Международную конференции по вопросам мира, безопасности и развития в сотрудничестве с ООН и другими международными структурами, а также со всеми заинтересованными сторонами по организации и проведению этого форума.

В данном контексте, Туркменистан в рамках текущей 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН считает целесообразным организовать под эгидой ООН широкий многосторонний диалог по практическому применению принципов нейтрализма в целях предотвращения конфликтов, устранения их причин и последствий, решения гуманитарных вопросов.

Туркменистан, будучи активным участником реализации Целей устойчивого развития, совместно со специализированными организациями, учреждениями и агентствами системы ООН продолжит целенаправленную работу по имплементации Повестки дня ООН до 2030 года. В этом деле основными партнёрами нашей страны мы рассматриваем созданный в 2019 году институт Постоянного координатора ООН в государствах-членах Организации, Программу развития ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения, Всемирную организацию здравоохранения и другие структуры.

В июле 2019 года на Политическом форуме ООН высокого уровня Туркменистан представил Добровольный национальный обзор по выполнению Целей устойчивого развития. Основываясь на результатах его рассмотрения, наша страна расширит своё сотрудничество с ключевыми партнёрами по вопросам имплементации Стратегии 2030.

Принимая во внимание значимость обеспечения надлежащими финансовыми ресурсами проектов и программ, направленных на выполнение ЦУР, Туркменистан считает целесообразным рассмотреть в рамках работы 74-й сессии Генассамблеи возможность проведения в ближайшее время Конференции ООН по финансированию развития.

Нейтралитет Туркменистана служит благоприятной платформой для развития дружественных и взаимовыгодных связей между государствами, особенно если учитывать его выгодное географическое расположение на стыке Европы и Азии, огромный потенциал в развитии сотрудничества практически по всем четырем азимутам – Север, Юг, Запад, Восток.

Необходимо также учесть и тот факт, что Туркменистан обладает колоссальными запасами углеводородного сырья, прежде всего, природного газа. С учетом этого, Туркменистан стремится создавать благоприятные внешние условия для равноправных, уважительных и взаимовыгодных связей в экономической сфере, не позволяет политизации этих связей. При этом стратегия нейтралитета способствует устранению нездоровой конкуренции со стороны внешних сил, привлечению иностранных инвестиций на равноправной основе и диверсификации маршрутов поставок природного газа на мировой рынок.

Под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова активно реализуется политика «открытых дверей», направленная на укрепление экономического могущества страны и созданию благоприятных условий для иностранных инвестиции и реализацию крупных транснациональных проектов. В этой связи современный Туркменистан придает большое значение диверсификации многопланового взаимодействия со странами мира. Переход страны на индустриальный путь развития предполагает развитие внешнеэкономических связей на основе качественно нового формата, стимулирующего приоритетный рост промышленных отраслей и модернизацию экономики в целом. Комплексная реализация долгосрочных программ способствует осуществлению крупномасштабных проектов, направленных на создание новых трансконтинентальных транспортно-коммуникационных коридоров, связывающих наиболее экономичными маршрутами крупные секторы глобального рынка.

Постоянный нейтралитет Туркменистана наглядно демонстрирует общечеловеческую значимость миролюбивых и гуманистических традиций нашего народа, которые отражают его стремление сохранить мир, решение вопросов путем переговоров, добрососедство и уважение других народов. В статье 4 Конституции нашей страны закреплено, что «В Туркменистане наивысшей ценностью общества и государства является человек». Не случайно поэтому, что главным девизом реформаторской политики Президента Туркменистана является лозунг: «Государство для человека!». Это находит свое отражение и в международном сотрудничестве Туркменистана по оказанию гуманитарной помощи, по поддержке беженцев, уменьшению безгражданства, по развитию культуры, науки и образования, здорового образа жизни и спорта.

В частности, по данным ООН, Туркменистан является единственной страной в регионе, который присоединился к двум важным документам 1961 года («Конвенция о сокращении безгражданства») и 1954 года («О статусе апатридов»). Показательным примером является то, что в преддверии 28-й годовщины независимости страны, 20 сентября 2019 года Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о принятии 863 человека в гражданство Туркменистан. Таким образом только за последние несколько лет более восьми тысячи человек без гражданства получили паспорт Туркменистана. Эти меры являются этапными шагами по реализации национального плана по сокращению количества лиц без гражданства, охватывающий период с 2019 года по 2024 год.

Беспрецедентным событием стало участие команды беженцев V Азиатских играх в закрытых помещениях и боевому искусству, которые прошедших в Ашхабаде 17–27 сентября 2017 года. По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и при соавторстве 29 стран – членов ООН 18 сентября 2017 года в Женеве V Советом по правам человека ООН была принята Декларация «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека».

Взаимодействие в культурно-гуманитарное сфере рассматривается Туркменистаном как мощный инструмент взаимопонимания между народами и государствами, один из самых эффективных способов выстроить отношения симпатии и дружбы, уважения и доверия между людьми, принадлежащими к разным этносам и конфессиям.

Будучи приверженцем неуклонного выполнения общепринятых международных норм и правил в гуманитарной сфере, Туркменистан создает политические, экономические, законодательные и другие гарантии для эффективного осуществления основных принципов соблюдения демократических прав и свобод, зафиксированных во Всеобщей декларации прав человека. В этих целях Туркменистан тесно сотрудничает с крупными и авторитетными международными организациями, прежде всего с Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и другими структурами.

Лидер Туркменистана уделяет особое внимание всестороннему расширению и углублению долгосрочного партнерства с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который является одним из важнейших структурных подразделений ООН. Очередным подтверждением успешного сотрудничества стало избрание Туркменистана в Исполнительный Совет ЮНЕСКО на период 2013-2017 годов. Это стало ярким подтверждением высокого международного авторитета нашей страны и свидетельством того огромного значения, которое придается Туркменским государством вопросам культуры, науки и образования, особенно возрождению, сохранению и популяризации богатого и уникального культурного наследия народа.

Постоянный нейтралитет Туркменистана в современную эпоху характеризуется интенсивным наращиванием возможностей применения неисчерпаемого внешнеполитического ресурса данного международно-правового статуса. Накопленный опыт наглядно со всей очевидностью демонстрирует, что понятие туркменского нейтралитета имеет глубинное содержание и имеет множество аспектов в политических, экономических, военных, социальных сферах практической реализации. Опираясь на фундаментальные принципы международного права и национального законодательства нейтралитет Туркменистана стал универсальным инструментом реализации потенциала международного сотрудничества по самому широкому спектру направлений.

Действенные результаты успешного воплощения в жизнь принципов постоянного нейтралитета выражены в постоянно расширяющихся международных контактах Туркменистана, в активной поддержке и реализации позитивных взглядов и предложений, служащих развитию мира, совместном с близкими партнерами претворении в жизнь крупных проектов. Укрепление авторитета туркменского государства происходит одновременно с успешными действиями, направленными на обеспечение региональной стабильности, установление цивилизованного диалога между странами на основе соблюдения и согласования геополитических и национальных интересов. Конструктивность и взвешенность подходов нейтрального Туркменистана к общемировым процессам способствует укреплению атмосферы взаимного понимания и доверия, равноправия и соблюдения интересов всех государств и народов.

Фундаментальные и незыблемые принципы позитивного нейтралитета Туркменского государства, стратегические приоритеты, четкие цели и конкретные аспекты многоплановой, комплексной внешней политики страны нашли свое отражение в «Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы». Разработанный под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова программный внешнеполитический документ представляет собой систему взглядов на содержание и приоритетные направления международной деятельности Туркменистана на современной историческом этапе.

В контексте ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана в свете современных реалий Президент Гурбангулы Бердымухамедов также подчёркивает возросшую роль таких направлений, как энергетическая, транспортная и водная дипломатия.

Энергетическая дипломатия Туркменистана направлена на содействие в формировании глобальной архитектуры энергобезопасности как неотъемлемого фактора устойчивого развития. Президент Туркменистана подчеркивает, что колоссальные запасы углеводородных ресурсов страны служат основой не только национального развития, но и обеспечения устойчивого развития в региональном и глобальном масштабах. По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея в 2008 и 2013 года единогласно приняла резолюции под одноименным названием «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества». Ключевой аспект этих документов состоит в том, что в них по сути закладываются основы подготовки нового всеобъемлющего документа по инициированию глобального сотрудничества в энергетической сфере.

В глобальном взаимодействии всё более прочно утверждается и такое новое направление, как транспортная дипломатия. По данной проблематике Туркменистан инициировал предметный многосторонний диалог в рамках ООН и других международных организаций.

Создание современной, интегрированной, сбалансированной и высокотехнологичной транспортной инфраструктуры – объективный императив времени, одна из приоритетных целей устойчивого развития. Её реализация отвечает стратегическим интересам всего международного сообщества, способна реально содействовать укреплению мирохозяйственных связей, стимулировать инвестиционную активность, эффективно способствовать росту экономических и социальных показателей в мировом, региональном и национальном масштабах.

Позиция Туркменистана в области глобального транспортного сотрудничества основана на необходимости придания ему системного и целенаправленного характера, перевода обсуждения этих вопросов с региональной платформы на уровень главной международной трибуны – Организации Объединённых Наций. Для этого Туркменистан в последние годы выдвинул на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН три проекта соответствующих резолюций, которые были приняты консенсусом в 2014, 2015 и 2017 годах.

Туркменистан активно способствует международному партнерству по формированию современной транспортно-транзитной инфраструктуры в сочетании возможностей наземного, водного и воздушного транспорта. Важную роль здесь призваны играть комбинированные транзитно-транспортные коридоры по направлениям Север-Юг и Запад-Восток. В их числе – перспективные коридоры Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Лазурит), объединяющий страны Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии, Кавказа с выходом на Европу, и Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, дающий Центральноазиатским государствам возможность выхода на регион Персидского залива.

Как пример плодотворного партнерства в этой области можно привести успешную эксплуатацию транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран, которая была торжественно введена в строй в декабре 2014 года при участии Президентов трех соседних государств. Объемы перевезенных грузов за прошедший период по этой дороге сегодня исчисляются миллионами тонн, что свидетельствует о больших перспективах развития магистрали.

Занимая активную позицию в вопросах международного сотрудничества, в качестве одного из приоритетных векторов своей внешней политики наша страна также рассматривает водную дипломатию.

На активизацию регионального и межрегионального диалога по всему спектру водной проблематики нацелены инициативы, выдвинутые туркменским лидером на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других крупных форумах. В частности, на VII Всемирном водном форуме в городе Тэгу (Республика Корея) в 2015 году глава государства Гурбангулы Бердымухамедов высказался о целесообразности создания новой политико-дипломатической формы многостороннего общения по данному направлению, а также озвучил предложение по подготовке Водной Стратегии Организации Объединённых Наций.

Что касается непосредственно сотрудничества государств Центральной Азии по водным и экологическим вопросам, то Туркменистан неизменно выступает за их решение на основе общепризнанных норм международного права, с учётом интересов всех стран региона и при участии международных организаций.

Реализуя национальные планы в различных отраслях, Туркменистан неукоснительно соотносит их с экологической составляющей Целей устойчивого развития, и, в частности, с рациональным водопользованием. В стране накоплен солидный опыт внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений, водохозяйственных объектов, претворяется в жизнь Генеральная программа по обеспечению населения чистой питьевой водой.

В продолжение темы также следует отметить активную деятельность нашей страны в Международном фонде спасения Арала. Являясь председателем в МФСА в период 2017-2019 годов, Туркменистан демонстрирует самый серьёзный подход к выполнению этой ответственной миссии, что находит своё подтверждение в специально разработанной Концепции.

Таким образом, успешно претворяя в жизнь конструктивную внешнеполитическую стратегию, наша страна вносит весомый вклад в обеспечение всеобщего мира и прогресса, достижение глобальных Целей устойчивого развития.

Сегодня мировое сообщество является свидетелем того, что под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова возросший внешнеполитический ресурс нейтрального Туркменистана максимально задействован в качестве политико-дипломатического инструментария для достижения мира, безопасности и устойчивого развития. Миролюбивый внешнеполитический курс Туркменистана, основанный на незыблемых принципах добрососедства, равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и международными организациями, выходит на высокий, качественно новый уровень.

Девиз 2019 года «Туркменистан – Родина процветания» неразрывно связан с гуманистическими принципами «Государство – для человека!» и «Мир через развитие», которые лежат в основе внутренней и внешней политики Президента страны. Ведь процветание – это и есть закономерное следствие социального и экономического продвижения, миротворческой дипломатии и равноправного международного взаимодействия. Поэтому на эмблеме нынешнего года изображены Монумент «Абаданчылык» и ветки оливы – как символы благополучия и миролюбия нашей страны, устремлённой к новым вершинам», - сказал он.