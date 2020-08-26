Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Постоянный координатор ООН завершил свою миссию в Казахстане

    26 Августа 2020, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял Постоянного координатора ООН в Казахстане Норимасу Шимомуру по случаю завершения его миссии в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Дипломаты подчеркнули взаимную приверженность сторон к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между нашей страной и Организацией.


    Представителю ООН было вручено благодарственное письмо от имени Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава внешнеполитического ведомства выразил признательность Постоянному координатору за вклад в развитие отношений с ООН, а также за активную поддержку в продвижении казахстанских инициатив на площадке Всемирной организации.

    Н. Шимомура со своей стороны поблагодарил Правительство Казахстана за конструктивное сотрудничество и выразил уверенность в дальнейшем развитии прочных и доверительных отношений между РК и ООН.

    Автор:

    ООН МИД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз готов облегчить визовый режим для казахстанцев
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Посол Казахстана Алим Байель встретился с главой МИД Азербайджана
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров