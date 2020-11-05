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    Постоянные рабочие места находят астанчане благодаря Дорожной карте занятости

    5 Ноября 2020, 20:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году по ДКЗ в столице реализовывается 151 инфраструктурный проект. На сегодня по программе создано более 15 тысяч новых рабочих мест, через Центр занятости населения трудоустроено более 7 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram столичного акимата.

    К примеру, житель столицы Даурен Шабданбеков нашел работу благодаря сайту enbek.kz.

    «С начала пандемии я остался без работы. По совету знакомых решил обратиться на сайт enbek.kz, и мне повезло. Такую работу часто не находишь в объявлении. А на сайте Центра занятости выбора много», – сказал Даурен Шабданбеков.

    Заявки на участие в ДКЗ также подают и предприниматели. Благодаря правильной координации удается найти специалистов всех уровней. Кроме того, часть трудоустроенных находит постоянное место работы.

    «Наше предприятие занимается производством ламп с диодным освещением, мы участвовали в масштабном проекте в рамках Дорожной карты занятости. Было трудоустроено более ста человек, из них 12-13 человек приняты на постоянную работу. Благодаря таким проектам мы готовы активизировать работу и увеличить количество рабочих», – сообщил предприниматель Каныбек Айтаков.

    Мероприятия в рамках ДКЗ продлятся до конца года. Планируется закончить внутренние ремонтные работы на объектах строительства.

    «В этом году город Нур-Султан показал высокие результаты в реализации программы Дорожной карты занятости. Об этом говорится на VII съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Проект Дорожной карты занятости на следующий год должен быть разработан до 1 декабря. Он осуществляется совместно с Национальным банком и Правительством», – отмечается в распространенном сообщении Центра занятости населения Нур-Султана.

    По всем возникшим вопросам можно обратиться в отдел мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов Центра занятости населения по адресу: ул. Бейбитшилик, 25, Деловой центр «Өркен», телефоны 57-88-89, 57-89-37, 24-83-02.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Экономика Занятость Общество
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