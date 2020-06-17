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Постоянную прописку  исключили из программы «Алматы жастары 3.0»

17 Июня 2020 11:06
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Постоянную прописку  исключили из программы «Алматы жастары 3.0»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для работающей молодежи, претендующей на участие в «Алматы жастары 3.0» на приобретение жилья, отменили требование о регистрации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для работающей в Алматы молодежи, претендующей на участие в «Алматы жастары 3.0» по льготному кредитованию на приобретение жилья, отменяем требование о регистрации в городе. Отклоненные по этой причине заявления будут пересмотрены. С 22 июня стартует второй этап приема заявок», - написал в своем Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Заявку на участие в программе можно подать на сайте almaty-zhastary.kz. Для этого необходимо иметь ЭЦП.

Ранее сообщалось, что участвовать в совместном проекте акимата Алматы и Жилстройсбербанка могут алматинцы в возрасте до 35 лет. Подробности можете узнать здесь.

Условия кредитования по программе: максимальная сумма займа – до 13 млн тенге; процентная ставка – 5%; первоначальный взнос - 10%.


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#Алматы   #Жилье   #Молодежь  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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