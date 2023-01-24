Постоянно идут жалобы от населения – Премьер-Министр о паводках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с подготовкой к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день полная готовность к паводковой ситуации в регионах не обеспечена. Мы про этот вопрос в прошлом году много раз говорили. Только на заседании Правительства 3 раза рассматривали – весной, летом и осенью. Всех предупреждали, что нужно в полном объеме выполнить все мероприятия этой дорожной карты, чтобы снизить риски паводковой ситуации этой весной. Отдельные системные меры не принимаются в течение уже продолжительного периода. От населения страны постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите от подтоплений. Из-за этого страдают их дома, имущество и скот», - сказал на заседании Правительства РК.

Он отметил, что до начала паводкового периода осталось совсем мало времени. В зоне риска уже находятся 255 населенных пунктов и более 100 тысяч домов. Обильные снегопады в горных и равнинных районах Казахстана усилили риск возникновения подтоплений при резком приходе тепла. Уже имеются факты подтопления улиц населенных пунктов и размыва дорог в Актюбинской и Алматинской областях.

«Более того, по прогнозам в феврале на юге может быть выше нормы температура воздуха и уровень осадков, а это прямая угроза паводков. Поэтому акиматам южных регионов уже сейчас надо кардинально активизировать работу по противопаводковым мероприятиям», - добавил глава Правительства.

Он поручил реализовать предложения и меры, о которых говорил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Среди них подготовка мостов, инженерных, дорожных и других водопропускных сооружений к пропуску повышенных объемов паводковых и талых вод.

«Своевременно ликвидировать переливы и угрозу разрушения республиканских и транспортных магистралей, дорог республиканского и местного значения, усилить работу по вывозу снега из дворов, территорий сельских населенных пунктов, подготовить арычные, канальные, дренажные системы, русла рек, коммунальные, гидротехнические сооружения, защитные дамбы к пропуску повышенных объемов паводковых и талых вод. И необходимо выделять финансовые средства на реализацию противопаводковых мероприятий, не завершенных в прошлом году и запланированных в текущем», - потребовал Алихан Самилов.

Ранее глава МЧС раскритиковал подготовку акиматов к паводкам.





Фото: primeminister.kz