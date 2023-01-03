Постновогоднее меню: максимум овощей и фруктов

3 Января 2023, 04:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После новогодних оливье и «под шубой» пора дать разгрузку организму и будет очень полезно перейти к более легкому растительному рациону. Соответствующие рекомендации опубликовала в Telegram пресс-служба Минздрава РК, передает МИА «Казинформ».

Овощи и фрукты – основные поставщики пищевых волокон, играющие важную роль в функционировании желудочно-кишечного тракта, нормализации жирового обмена, выведении из организма холестерина.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН:

✅Очищающая. Пищевые волокна имеют свойство, словно губка, впитывать вредные соединения (токсины, яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды) и выводить их за пределы внутренней среды тела человека.

✅Пищеварительная. Пищевые волокна улучшают перистальтику кишечника, помогают органу своевременно избавляться от продуктов распада.

✅Иммуномодулирующая. Клетчатка принимает активное участие в восстановлении кишечной микрофлоры, а ведь именно в кишечнике сосредоточена львиная доля иммунных клеток — более 80%.

✅Нормализация обмена веществ. Благодаря пищевым волокнам реально значительно снизить уровень в крови глюкозы и «плохого» холестерина.

✅Борьба с лишним весом. Пищевые волокна очищают организм не только от опасных для здоровья и жизни человека накоплений, но также и от избыточного количества липидов и сахаров, помогая снизить вес.

✅Контроль аппетита. Заполняя собой желудок в разбухшем состоянии, клетчатка надолго лишает человека чувства голода.

✅Питание для микробиоты. Пищевые волокна играют роль своеобразной пищи для ряда кишечных микроорганизмов, которые синтезируют витамины, ферменты, аминокислоты, иммуноглобулины.

✅Профилактика онкологических заболеваний. Если регулярно употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами, можно надежно защитить себя от рака, особенно — рака органов пищеварения.

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