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    Постепенное ослабление морозов ожидается в Казахстане

    7 Декабря 2022, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая территория Казахстана по-прежнему остается под властью холодного антициклона, в связи с чем в ближайшие три дня сохранится преимущественно погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «На востоке, в центре и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью, в горных районах юга и юго-востока Казахстана временами - сильный снег.

    Ожидается постепенное ослабление морозов: на западе ночью до 5-15, днем до 0-5 мороза, на севере ночью до 18-28, днем до 12-17 мороза, в центре и на востоке ночью до 22-30, днем до 13-20 мороза, а на юге и юго-востоке республики ожидается понижение температуры воздуха ночью до 13-25, днем до 8-18 мороза», - говорится в сообщении синоптиков.
    Казгидромет Погода
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