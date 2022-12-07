Постепенное ослабление морозов ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая территория Казахстана по-прежнему остается под властью холодного антициклона, в связи с чем в ближайшие три дня сохранится преимущественно погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На востоке, в центре и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью, в горных районах юга и юго-востока Казахстана временами - сильный снег.

Ожидается постепенное ослабление морозов: на западе ночью до 5-15, днем до 0-5 мороза, на севере ночью до 18-28, днем до 12-17 мороза, в центре и на востоке ночью до 22-30, днем до 13-20 мороза, а на юге и юго-востоке республики ожидается понижение температуры воздуха ночью до 13-25, днем до 8-18 мороза», - говорится в сообщении синоптиков.



