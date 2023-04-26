Поставщиков яиц и газа проверили антимонопольщики в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области за минувший год провел 39 анализов состояния конкуренции на различных товарных рынках, вынес 46 уведомлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель департамента Марлен Хамзин сообщил, что из 46 выданных уведомлений исполнены 44. В качестве примера он привел две компании, в действия которых антимонопольщики увидели сговор в установлении и поддержании цен на сахар. После получения уведомления предприниматели снизили стоимость продукции на 5%. В согласованных действиях заподозрили производителей отрубей. В результате цена товара снизилась с 70-80 до 57 тыс. тенге

«Департамент завершил два расследования по фактам нарушений, выразившихся в заключении участниками конкурсов картельного сговора, повлекшего искажение итогов конкурсов государственных закупок по поставкам медицинского оборудования и закупкам услуг проведения экспертизы семян. Идут судебные разбирательства. Завершены два расследования в отношении оптовых реализаторов яйца куриного первой категории по признакам нарушения в части установления и поддержания цен. Предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафа», - сообщил М.Хамзин.

Он добавил, что проводилась проверка в отношении четырех компаний по установлению и поддержанию розничной реализации сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта. Компании привлекли к административной ответственности с наложением администраитивного штрафа со взысканием незаконнно полученного монопольного дохода.

«Неотъемлемой частью института «мягкого права» являются такие инструменты как предостережения и антимонопольные комплаенсы. Смысл их в том, чтобы субъект рынка самостоятельно смог обнаружить нарушение/потенциальное нарушение законодательства и своевременно его предотвратить или прекратить. В прошлом году заключили 11 внешних актов антимонопольного комплаенса. В этом – 28, в том числе в сфере реализации социально значимых продовольственных товаров, ГСМ и сжиженного нефтяного газа», - проинформировал М.Хамзин.



