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    Поставщики электроэнергии в Карагандинской области пытались необоснованно завысить цены

    8 Декабря 2022, 17:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У организаций поставщиков электроэнергии отсутствовали счета-фактуры, подтверждающие рост цен у производителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил, что у организаций поставщиков электроэнергии отсутствовали счета-фактуры, подтверждающие рост цен у производителя.

    «В Карагандинской области провели мониторинг ценообразования услуг электроснабжения. У организаций поставщиков электроэнергии отсутствовали счета-фактуры, подтверждающие рост цен у производителя. По результатам совместно принятых с уполномоченным органом мер проектируемое повышение цен снизили. Население региона оградили от оплаты электроэнергии сверх тарифа на общую сумму 2,5 млрд тенге – с октября 2022 года по октябрь 2023 года. Для населения Балхаша введен сниженный компенсирующий тариф на услуги теплоснабжения на сумму 133 млн тенге, водоснабжения и водоотведения на сумму 92 млн тенге, ввиду выявления фактов необоснованного завышения тарифа для населения», – сказал Саян Ахметжанов.

    Спикер отметил, что социальные проблемы, включенные в карту коррупционных рисков, рассматриваются через призму мониторингов и внешних анализов, которые являются основными превентивными инструментами.

    По словам Саяна Ахметжанова, за 11 месяцев 2022 года провели 228 антикоррупционных мониторингов, в ходе которых внешнему анализу подвергли деятельность 66 госорганов и организаций квазигосударственного сектора.

    Свыше 2 тысяч рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков, улучшению бизнес-процессов, снижению административных барьеров, совершенствованию законодательства вынесли госорганам. Около 70% этих рекомендаций и предложений уже реализовано.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Карагандинская область Борьба с преступностью Коррупция Цены и тарифы Регионы Борьба с коррупцией Караганда
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