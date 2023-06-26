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    Поставщик провез запрещенные предметы на территорию колонии в Карагандинской области

    26 Июня 2023, 21:57

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники уголовно-исполнительной системы обнаружили колюще-режущие предметы, сотовый телефон и денежные средства в автотранспорте, выигравшем тендер на поставку битума в колонию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау.

    В Учреждении №31 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау зафиксирован факт обнаружения запрещенных предметов в автомашине под управлением 31-летнего жителя Караганды.

    Управляя автомашиной марки «Volkswagen» мужчина пытался провезти через транспортный контрольно-пропускной пункт промышленной зоны учреждения сотовый телефон, сим карту, зарядные устройства, наушники, переходники, денежные средства в размере 30 тыс тенге, а также иные колюще-режущие предметы. Свои противоправные действия мужчина, как и другие лица в подобной ситуации, аргументирует тем, что о нахождении в автотранспорте данных запрещенных предметов он «не помнил». Данный факт зарегистрирован в полиции, в настоящее время в отношении жителя города начато административное производство.

    «Факт изъятия запрещенных предметов у гражданских лиц на сегодняшний день является одной из основной проблемой уголовно- исполнительной системы Республики Казахстан. В целях исключения подобных правонарушений, на мой взгляд, необходимо ужесточить ответственность за совершение данного противоправного проступка», - сообщил заместитель начальника учреждения №31 подполковник юстиции Наби Ахмедов.

    Подобный случай является вторым в данном учреждении с начала года.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Карагандинская область ДУИС
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