Поставленные в Послании задачи будут отражены в 216 региональных программах Nur Otan - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы партия «Nur Otan» начала публикацию проектов своих 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району на ближайшие 5 лет. Через специальный сайт primaries.kz казахстанцев приглашают обсудить и внести свои конструктивные предложения. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы партии, проекты предвыборных программ были разработаны на основе Карты проблемных вопросов, сформированной по итогам встреч с населением в регионах, в том числе из самых отдаленных населённых пунктов страны.

Так, в проекте предвыборной программы Восточно-Казахстанской области с целью сокращения дефицита ученических мест ставится задача по строительству новых детских садов и школ.





В городе Жезказгане отдельным направлением отражены проблемы с трудоустройством. Для создания постоянных рабочих мест предлагается строительство сразу нескольких новых предприятий в сфере обрабатывающей промышленности.

В проекте предвыборной программы по городу Шымкенту особое внимание уделено сфере здравоохранения. В случае победы партии на выборах в городской маслихат, в мегаполисе планируют строительство сразу 10 новых медицинских центров, а также обновление материально-технической базы в 36 медучреждениях.

В Северо-Казахстанской области проект региональной предвыборной программы партии одним из своих пунктов предусматривает улучшение дорожной инфраструктуры. Уже в 2021 предлагается отремонтировать не менее полутысячи километров областных и районных автодорог.

Также на этой неделе по всей стране стартовал второй этап внутрипартийных праймериз – агитация. В ходе агитационной кампании каждый кандидат должен представить свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов. В режиме онлайн с 14 по 30 сентября пройдут публичные дебаты.

В этой связи первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек провел расширенное совещание с региональными филиалами, в ходе которого также были обсуждены ключевые направления работы партии в рамках Послания Президента народу Казахстана.

«В своем Послании народу страны Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил конкретные направления и механизмы решения социальных проблем, волнующих большинство наших граждан. Президент дал порядка 140 конкретных поручений. Партия «Nur Otan» возьмет на местах на жесткий мониторинг реализацию озвученных Главой государства инициатив. По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Абишевича Назарбаева с учетом собранных в ходе праймериз предложений от населения и задач, поставленных в Послании Президента, будут доработаны проекты всех наших предвыборных программ», - сказал Бауыржан Байбек.

Напомним, что для участия в общереспубликанских внутрипартийных праймериз было зарегистрировано почти 11 тысяч кандидатов, чей средний возраст составляет 43 года. Среди них почти 37% - женщины, 29,6% - молодежь до 35 лет.

Ключевая цель праймериз - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.







