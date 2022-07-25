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    Поставку дополнительных доз вакцин от КВИ ожидают в Алматинской и Жетысуской областях

    25 Июля 2022, 17:38

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – в Алматинской и Жетысуской областях дополнительные дозы вакцины от коронавируса Sinopharm, QazVac и Pfizer поступят в августе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на сегодня в Алматинской и Жетысуской областях имеются 11 370 доз вакцины QazVac, 24 346 - Sinopharm и 5916 - Pfizer.

    «Также в августе ожидается поставка QazVac в количестве 20 тыс. доз, Sinopharm - 40 тыс. доз и Pfizer - количество еще неизвестно», - проинформировали в пресс-службе департамента санэпидконтроля.

    На сегодняшний день в Алматинской области количество получивших первую дозу вакцины достигло 719 966 человек, что составляет 88,3% от подлежащего иммунизации взрослого населения. Второй компонент – 691 121 человек, или 84,8%.

    По статистике на 25 июля в регионе курс ревакцинации прошли 298 339 человек, то есть 62,5%. Из них 76 827 человек ревакцинировались вакциной Pfizer.

    В Жетысуской области первым компонентом привились 316 582 человека, что составляет 82,3% от подлежащего иммунизации взрослого населения. Второй компонент получили 305 144 человека, или 79,3%.

    На 25 июля в регионе курс ревакцинации прошли 131 136 человек, то есть 60%. Из них 28 819 человек ревакцинировались Pfizer.

    Ранее сообщалось, что эпидситуация в Алматинской и Жетысуской областях продолжает ухудшаться.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Жетысуская область Здоровье
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