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    Поставку 18 тысяч тонн дизтоплива ожидают в Алматы

    12 Апреля 2023, 15:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в течение трех дней ожидается поставка 6,7 тысячи тонн дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления предпринимательства и инвестиций Алматы, по состоянию на 11 апреля в наличии у крупных сетевых АЗС и нефтебаз города имеется порядка 5,5 тысяч тонн дизельного топлива, в пути находится 6,7 тысячи тонн. Прибытие ожидается в течение трех дней.

    «Имеющихся запасов, с учетом среднесуточной потребности города, достаточно на срок до 10 дней. Вместе с тем, Шымкентским НПЗ сетям выделены 11,3 тысячи тонн дизельного топлива. По выделенному объему осуществлены оплата и отгрузка. Прибытие ожидается в течение 5-6 дней», - сообщили в управлении.

    Ранее в акимате Алматы прокомментировали ситуацию касательно дефицита дизельного топлива на заправках. Сообщалось, что в связи с закрытием Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на капитальный ремонт поставки дизельного топлива в Алматы были прекращены. Недавно на Шымкентском НПЗ был завершен ремонт.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Топливо
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