Поставки гудрона из РФ в Казахстан увеличены на 430 тыс. тонн в год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях увеличения производства битума достигнуты договоренности об увеличении объемов поставок гудрона из Российской Федерации в Республику Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства энергетики РК.

Министерства энергетики двух стран подписали 18 июля протокол о внесении изменений в протокол между двумя ведомствами об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан, и перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза от 6 мая 2019 года.

Целью подписания протокола является увеличение квоты до 430,0 тыс. тонн в год на поставку гудрона из России в Казахстан, а также увеличение квоты на поставку автомобильных бензинов для обеспечения нужд филиала АО «ЦЭНКИ» – Космического центра «Южный». Достигнутые договоренности применяются сторонами с даты подписания протокола.

Протокол опубликован на сайте Министерства энергетики Республики Казахстан.





Фото: gov.kz