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    Поставки гудрона из РФ в Казахстан увеличены на 430 тыс. тонн в год

    21 Июля 2022, 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях увеличения производства битума достигнуты договоренности об увеличении объемов поставок гудрона из Российской Федерации в Республику Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства энергетики РК.

    Министерства энергетики двух стран подписали 18 июля протокол о внесении изменений в протокол между двумя ведомствами об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан, и перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза от 6 мая 2019 года.

    Целью подписания протокола является увеличение квоты до 430,0 тыс. тонн в год на поставку гудрона из России в Казахстан, а также увеличение квоты на поставку автомобильных бензинов для обеспечения нужд филиала АО «ЦЭНКИ» – Космического центра «Южный». Достигнутые договоренности применяются сторонами с даты подписания протокола.

    Протокол опубликован на сайте Министерства энергетики Республики Казахстан.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Россия Нефть Минэнерго РК
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