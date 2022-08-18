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    Поставки газа обсудил Алихан Смаилов с руководством компании «Шеврон»

    18 Августа 2022 18:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем совета директоров, главным исполнительным директором компании «Шеврон» Майклом Уиртом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили вопросы текущей деятельности компании в Казахстане, поставок товарного и сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, а также реализации совместных проектов на Тенгизском и Карачаганакском месторождениях.

    Глава Правительства отметил, что «Шеврон» является одним из первых стратегических партнеров Казахстана, который за годы работы в нашей стране принял участие в решении многих экономических и социальных задач.

    «При этом текущие события в мире требуют от нас расширения сотрудничества в энергетической сфере. По поручению Главы государства достигнута договоренность о продаже дополнительного объема товарного газа нацкомпании «QazaqGaz». Это окажет большой эффект на нашу ресурсную базу», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр также отметил важность реализации проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на Тенгизе.

    Глава Правительства добавил, что Казахстан уделяет особое внимание вопросу обеспечения внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом. В этой связи прорабатывается вопрос дополнительного выделения газа на внутренний рынок с ресурсов ТШО.

    Кроме того, Алихан Смаилов отметил работу, проведенную компанией «Шеврон» по созданию Фонда прямых инвестиций на сумму $248 млн, в рамках которого будут реализовываться отечественные инвестиционные проекты.

    Майкл Уирт подтвердил готовность компании «Шеврон» продолжать реализацию действующих совместных проектов.

    «Казахстан обладает большими перспективами развития в энергетическом секторе. Реализация этого потенциала поможет создать новые рабочие места и открыть дополнительные возможности для экономики. По нашим проектам уже проведена большая работа, однако многое еще предстоит сделать в будущем», - сказал Майкл Уирт.

    Премьер-Министр также сообщил, что в рамках повышения инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли разрабатывается улучшенный модельный контракт для инвесторов, содержащий пакет фискальных и регуляторных преференций. Он будет распространяться на новые морские проекты, сложные проекты на суше и газовые проекты.

    «Мы вместе прошли большой путь. Хочу заверить, что Правительство Казахстана всегда открыто к конструктивному диалогу в реализации наших совместных планов», - заключил Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz
    #Премьер-министр РК #Алихан Смаилов
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