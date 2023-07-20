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    Поставки дорожного битума из России в Казахстан увеличили до 300 тыс. тонн в год

    20 Июля 2023, 14:19

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В российской столице состоялась рабочая встреча вице-министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с заместителем министра энергетики Российской Федерации Павлом Сорокиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В ходе встречи, прошедшей 19 июля, между энергетическими ведомствами двух стран был подписан протокол о внесении изменения в протокол между министерствами энергетики РФ и РК об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан, и перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза от 6 мая 2019 года.

    «Целью подписания протокола является увеличение поставок дорожного битума от 100 до 300 тыс. тонн в год из Российской Федерации в Республику Казахстан. Достигнутые договоренности применяются сторонами с даты подписания протокола», - сообщили в пресс-службу Минэнерго РК.

    Также участники встречи дополнительно обсудили вопросы взаимного сотрудничества двух стран в нефтяной сфере.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Россия Нефть Минэнерго РК
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