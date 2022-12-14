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    Поставил задачу ускорить темпы строительства проблемных долевых объектов – аким Астаны

    14 Декабря 2022, 21:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемные объекты долевого строительства на особом контроле нового акима столицы. Об этом Женис Касымбек написал в Instagram, сообщив, что встретился с дольщиками пяти многоквартирных жилых комплексов, передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаю встречаться с дольщиками. Сегодня встретился с дольщиками еще пяти многоквартирных жилых комплексов. Это ЖК «Коргалжынский квартал», «Комсомольский», «Шыгыс 4-1», «Туран-Сыганак», также с представителями ЖСК «Наш дом Аниса».

    Общее количество дольщиков в данных МЖК – порядка 1,5 тысячи человек. У каждого дома своя сложная многолетняя история: где-то был поднят каркас, а где-то работы остановились на уровне фундамента. К примеру, в некоторых блоках ЖК «Шыгыс 4-1» был только фундамент.

    На встрече дольщики поднимали разные вопросы: как по строительным работам дома, так и по инженерным сетям, благоустройству, документации и другие. Поставил задачу ускорить темпы строительства.

    Из 51 объекта долевого строительства ранее были решены вопросы по 36 объектам. Из 15 оставшихся объектов семь объектов завершим в ближайшие месяцы, восемь объектов (более 30 ЖК) – в течение 2023 года.

    Такие встречи – непосредственно на местах – проведу со всеми дольщиками оставшихся долгостроев. Также отдельно буду встречаться с жителями жилых массивов и районов города», - написал аким.

    Ранее сообщалось, что аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками трех долгостроев.



    Фото: instagram.com/jenis_qasymbek
    Астана Акимат Строительство Жилье Общество
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