Постановления об ограничениях из-за коронавируса официально отменили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане и в мире, отменены постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, предусматривающие ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения, в организациях образования, а также проекта «Ashyq». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Таким образом, подписано постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №5 от 19 мая 2023 года «Об отмене некоторых постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. С полным текстом данного постановления можно ознакомиться на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«Вместе с тем, информируем, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями», - говорится в сообщении Минздрава.



