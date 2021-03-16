Постановление санврача: 80% работников в Нур-Султане перейдут на дистанционку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача столицы «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер», в котором говорится о запрете работы общественного транспорты в воскресные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении главного государственного санитарного врача Нур-Султана говорится о переходе на дистанционную форму работы не менее 80 % работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих.

Следует усилить работу по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей.

Работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) нужно обеспечить с графиком работы в будние и субботние дни с 6:00 до 23:00 часов и запретом работы в воскресные дни.

Тем не менее, следует организовать работу междугородних внутриобластных автобусных и микро-автобусных перевозок, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, работу объектов религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

В постановлении прописано проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 68.