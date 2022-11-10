Постановление Правительства об отчуждении акций прокомментировали в КазМунайГазе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО НК «КазМунайГаз» пояснили опубликованное постановление Правительства РК о некоторых вопросах передачи в конкурентную среду акций компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятое 5 ноября 2022 года постановление Правительства является общим на максимальное количество акций, которое может быть отчуждено в целом в рамках приватизации (не только в рамках IPO в 2022 году, но и на будущие потенциальные предложения акций компании на организованном рынке ценных бумаг)», - ответили в КазМунайГазе на запрос МИА «Казинформ».

В КМГ уточнили, что при этом в рамках настоящего предложения планируется реализация не более 5% акций, принадлежащих АО «Самрук-Қазына». Точное количество, структура и стоимость акции, как отметили в компании, в последующем будут утверждаться соответствующим постановлением Правительства после окончания сбора заявок.

Ранее председатель правления фонда«Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев на брифинге заявил, что фонд намерен предложить к продаже до 30 млн 505 974 простых акций.

Это в свою очередь составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Также сообщалось, что цена одной акции АО «НК КазМунайГаз» на фондовой бирже будет составлять 8406 тенге.





Фото: kmginternational.com