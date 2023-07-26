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      Восточно-Казахстанская область

    Постановление о восстановлении Катон-Карагайского и Маркакольского районов будет принято до конца года

    26 Июля 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До конца года будет принято Постановление о восстановлении Катон-Карагайского и Маркакольского районов. Об этом сказал вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов, отвечая на запрос редакции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая ваш запрос по восстановлению Катон-Карагайского и Маркакольского районов Восточно-Казахстанской области, уведомляем вас о нижеследующем в пределах нашей компетенции. 21 июля утвержден План мероприятий по реализации поручения Президента Республики Казахстан по восстановлению/реконструкции ВКО и Абайской области. Утвержденный план предусматривает все организационно-подготовительные мероприятия по восстановлению и реконструкции этих областей. Кроме того, по плану проект Указа будет разработан и принят до конца текущего года», - пишет вице-министр.

    Однако пока не решено, сколько населенных пунктов войдет в состав реконструируемых районов.

    «Территория и границы восстанавливаемых районов, а также количество входящих в них сельских населенных пунктов устанавливаются и определяются решением акима области после принятия соответствующих мер. Все экономические расчеты, связанные с численностью работников и выделенными средствами районам, включая определение количества дополнительных штатных единиц и выделенных средств, находятся в стадии разработки. По плану это мероприятие будет проведено до конца текущего года», — говорится в ответе.

    Также вице-министр ответил на вопрос о том, предоставят ли особый статус Катон-Карагайскому и Маркакольскому районам.

    «Что касается предоставления особого статуса, то вопрос о предоставлении определенного статуса приграничным территориям Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день не рассматривается. Кроме того, в Концепции развития сельской местности на 2023-2027 годы предусмотрены меры, направленные на обеспечение поддержки существующей инфраструктуры и базовых услуг приграничных малых сельских поселений. Будет рассмотрена возможность введения надбавки к заработной плате жителей приграничных сельских округов регионов с дефицитом рабочей силы», — добавил Абзал Абдикаримов.

    По информации министерства, за последние 5 лет население Катон-Карагайского района уменьшилось на 5%, а Маркакольского района – на 21%.

    «При этом после восстановления этих районов село Катон-Карагай и село Маркаколь будут иметь статус районного центра», — говорит вице-министр МНЭ.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Восточно-Казахстанская область
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