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    Постановление о санитарных мерах в дни Курбан айта вышло в Алматинской области

    5 Июля 2022, 17:17

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный санврач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в период празднования Курбан айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, акимам городов и районов Алматинской области, департаменту полиции, управлению по делам религий, Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, главному имаму необходимо обеспечить:

    - запрет реализации скота из автомашин и в частных домовладениях;

    - организацию забоя и реализации скота в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы (убойные пункты, площадки в районах, согласно перечня, утвержденного ветеринарной службой);

    - убой скота производить только при наличии ветеринарной справки;

    - усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор в убойных пунктах на территории всей области;

    - проведение разъяснительной работы с населением о возможности организации жертвоприношения в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт Qurban2022.kz;

    - соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам, с обеспечением необходимого количества холодильного оборудования, рефрижераторов и средств индивидуальной защиты.

    Также с целью профилактики острых кишечных инфекций и пищевых отравлений жителям и гостям Алматинской области рекомендуется:

    - не использовать блюда домашнего приготовления при проведении различных мероприятий на объектах общественного питания (тойхана, рестораны, кафе, столовые, мечети и т.д.) и на объектах, представляющих услуги по проведению обрядовых мероприятий;

    - хранить скоропортящиеся продукты только в условиях холода. При приобретении пищевых продуктов, особенно молочных, салатов, обращать внимание на сроки годности, даты выработки, не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа;

    - использовать только чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и т.п.), не скапливать мусор и пищевые отходы, не допускать появления мух и тараканов;

    - не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;

    - не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить).

    - постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила личной гигиены, не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца, использовать для приготовления пищи только свежие продукты.

    Настоящее постановление вступает в силу с 7 июля 2022 года.

    Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили , что 9 июля - первый день Курбан айта.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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