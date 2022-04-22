Постановление о ношении масок при симптомах КВИ подписала санврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой. Согласно документу, жители города обязаны носить медицинские либо тканевые маски в медорганизациях, в случае появления симптомов коронавирусной инфекции и положительного ПЦР-теста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рекомендуется использовать медицинские маски в местах массового скопления населения, в общественном транспорте и в организованных коллективах.

Также акимату, палате предпринимателей города, госорганам, юрлицам, субъектам предпринимательства необходимо соблюдать требования ранее опубликованных постановлений. В том числе о вакцинации и ревакцинации, проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, по предупреждению заболеваний, проекту «Ashyq», признании паспортов, сертификатов, справок вакцинации против COVID-19.

Вместе с тем поручено соблюдать постановление главного государственного санитарного врача РК «Об ограничительных мероприятиях в организациях образования» от 19 апреля 2022 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что учитывая благополучную эпидемиологическую ситуацию, снижение заболеваемости, госпитализации, Межведомственной комиссией принят ряд послаблений, как для бизнеса, так и для населения Казахстана.