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Постановление главного санврача РК в отношении лиц, прибывших из неблагополучных из-за коронавируса стран

1 Марта 2020 10:08
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Постановление главного санврача РК в отношении лиц, прибывших из неблагополучных из-за коронавируса стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 марта текущего года вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан«О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» от 25 февраля 2020 года.

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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК в Facebook .

Согласно постановлению, страны, где зарегистрированы случаи COVID-19, подразделены на три категории. В зависимости от классификации будут проводиться противоэпидемические мероприятия в отношении лиц, прибывших в РК из данных стран.

1 а) категория: Это лица, прибывшие из стран неблагополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией ( КНР, Иран).

Все они будут на 14 дней помещены в карантин с изоляцией. Затем, еще в течение 10 дней после выписки, они будут находиться под медицинским наблюдением в организациях медико-санитарной помощи (далее - ПМСП) по месту проживания (пребывания). Для установления состояния здоровья будет осуществляться ежедневный обзвон.


1 б) категория: Это лица, прибывшие из САР Гонконг КНР, САР Макао КНР, Тайваня (КНР), Южной Кореи, Японии, Италии.

Все они будут изолированы на дому, с исключением посещения мест массового скопления людей. За ними будет установлено ежедневное наблюдение работниками ПМСП по месту проживания (пребывания) в течение 14 дней. Затем, еще в течение 10 дней, проводится медицинское наблюдение в организациях ПМСП по месту проживания (ежедневный обзвон).


2 категория: Лица, прибывшие из Сингапура, Таиланда, Азербайджана.

Они будут наблюдаться медицинскими работниками ПМСП по месту проживания(пребывания)в течение 14 дней. В дальнейшем медицинское наблюдение осуществляется в течение 10 дней путем ежедневного обзвона.


3 категория: Лица, прибывшие из Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Бахрейна, Кувейта, Испании, Малайзии.

Все, будут находиться под медицинским наблюдением ПМСП по месту жительства путем обзвона в течение 24 дней со дня пересечения границы РК.


На сегодняшний день в РК нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Более подробно ознакомиться с постановлением можно на официальном сайте КККБТУ МЗ РК.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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