Пост Президента не должен занимать один человек в течение длительного срока - Касым-Жомарт Токаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Еще одна очень важная реформа – избрание Президента на один срок. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Еще одна очень важная реформа – избрание Президента на один срок. Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа», - отметил Глава государства.

Также Глава государства затронул вопрос - ради чего осуществляются реформы.

«Дело в том, что пост Президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не дает чести ни этой стране, ни ее руководителю. Мы должны уверенно смотреть в будущее и открыть дорогу честным и талантливым политикам. В целом люди понимают суть нашего плана по изменению политической системы», - сказал Глава государства.

Президент также отметил, что укрепляется диалог власти и общества, реализуется концепция «Слышащего государства».

«В эту масштабную работу вовлечено все общество. Нам не следует останавливаться на достигнутом. Мы все должны двигаться вперед по этому пути», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



