Посол Южной Кореи Ку Хонг-сок: Казахстан - страна возможностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как продолжается сотрудничество между Казахстаном и Южной Кореей, почему казахстанцы летят в Корею с целью медицинского туризма, как страна помогает в борьбе с коронавирусом, и повлияла ли пандемия на отношение наших стран, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг-сок в интервью МИА «Казинформ».

- Господин Ку Хонг-сок, Вы уже почти как год на должности посла Республики Корея. Какие новые направления сотрудничества с Казахстаном Южная Корея будет развивать?

- Да, действительно, я уже год работаю в вашей прекрасной стране и полон уверенности в том, чтобы внести еще больший вклад в перспективное сотрудничество во время своего пребывания в качестве Посла.

Мы углубляем наши двусторонние отношения. Однако, в связи со сложившейся ситуацией, думаю, мы могли бы достичь цели по четырем направлениям в рамках двустороннего сотрудничества.

Прежде всего, в сотрудничестве в сфере здравоохранения. Мы переживаем нелегкую ситуацию, связанную с пандемией. Один из медицинских институтов Medical Partners Korean Cliniс (MPK), работающий в Алматы, внес значительный вклад в проведение ПЦР-тестов для борьбы с COVID-19. Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил данный центр еще в мае прошлого года. Для углубления сотрудничества отрасль имеет перспективное развитие и с точки зрения строительства больниц, привлечения медицинского персонала и обмена опытом.

Второе направление, на котором хотел бы остановиться, это развитие нефтегазовой отрасли. Безусловно, Казахстан - одна из основных стран-экспортеров нефти и газа для Кореи. Правительство Казахстана активно развивает нефтегазовую отрасль. Я знаю, что Казахстан развивает и другие направления, например, в химической, нефтехимической промышленности. Южная Корея намерена оставаться для Казахстана одной из стран-импортеров по нефти и газу. Правительство Кореи и корейские компании хотят внести свой вклад в продвижение сферы переработки. В свою очередь я всегда рад приветствовать корейские компании, которые сосредоточены в этой отрасли, работать в Казахстане.

В-третьих, можно назвать сотрудничество в области энергетики, а особенно касательно новых направлений - по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. В этой части Корея продвигает свои передовые технологии. Отмечу, что мы внесли большой вклад в страны Юго-Восточной Азии и даже в американский континент.

Корея и Казахстан сотрудничают в традиционных секторах энергетики. Сейчас Правительство нашей республики работает над новой экологической политикой, основанной на низкоуглеродной энергии. Правительство Казахстана также работает над политикой «зеленой» экономики.

Я хочу отметить, что Корея - одна из стран, поставляющая большую часть энергии через атомные электростанции (АЭС). При этом, безопасность, конечно, превыше всего. У нашей страны уже есть экспортеры в этом направлении, к примеру, Корея реализовала атомную электростанцию в ОАЭ и имеет многолетний опыт управления АЭС.

Если у казахстанского правительства появятся возможности, а также сами граждане подумают о строительстве атомной электростанции, то Корея может стать одним из компетентных партнеров. Уже сейчас Казахстан экспортирует в Корею огромное количество урана. В то же время я полностью понимаю некоторые опасения казахстанцев по поводу строительства АЭС, и повторюсь, что безопасность превыше всего. Если Казахстан когда-нибудь решит построить электростанцию, то, как уже сказал, наша сторона – корейское Правительство и сфера индустрии вполне готовы сотрудничать в рамках этого вопроса.

В-четвертых, это сотрудничество в области ИКТ (информационных и коммуникационных технологий). Я думаю, что информационные технологии будут иметь важное значение в будущем. Корея - одна из самых передовых и узнаваемых стран в этой области. Недавно корейское Правительство объявило о Новом Цифровом соглашении, в рамках которого Корея планирует стать еще более процветающей в сфере ИКТ. Правительство Казахстана также имеет долгосрочные цели в рамках программы «Цифровой Казахстан». В этом деле цели двух стран очень похожи. Сфера ИКТ могла бы стать одним из самых перспективных направлений нашего сотрудничества.

Данные четыре направления делают акцент на нашем сотрудничестве. «Расширение и диверсификация» - так я бы хотел назвать наше сотрудничество. Мы можем расширять и углублять наши отношения в традиционных сферах и при этом разнообразить его. Экономика двух стран очень взаимовыгодна.

- Сколько на сегодня корейских компаний работают в Казахстане, каким видом деятельности занимаются и над какими новыми проектами они работают?

- Согласно статистике, приведенной нашим правительством, в Казахстане ведут свой бизнес более 300 корейских компаний. Вижу, что здесь распространены корейские автомобили и компании в сфере электроники. Например, Hyundai и Samsung, LG и так далее. Не только крупные компании, но и малые и средние очень заинтересованы в инвестировании и ведении бизнеса в Казахстане.

По данным правительства Казахстана, корейские инвестиции в Казахстан оцениваются в 8 миллиардов долларов. С нашей точки зрения, Казахстан, безусловно, является одним из крупнейших инвестиционных направлений в Центральной Азии.

Я упомянул компании, работающие в сфере автомобилестроения и электроники. Работают компании, специализирующиеся и на строительстве - Highvill. Одна из строительных компаний SK Engineering & Construction Co, Ltd, строит автомагистраль в Алматы (БАКАД). В финансовой сфере функционирует Shinhan Bank. Казахстанцы также любят корейскую еду. В супермаркетах можно найти продукты, которые производятся компанией Lotte. Я знаю, что многие в Казахстане любят пользоваться корейской косметикой. Все больше корейских компаний интересуются рынком Казахстана, и я очень рад видеть их активность.

- Повлияла ли пандемия коронавируса в объеме товарооборота между Казахстаном и Кореей?

- По сравнению с другими странами объемы торговли Казахстана и Кореи, безусловно, остаются высокими.

Согласно статистическим данным, которые предоставило казахстанское Правительство, объем двусторонней торговли в 2019 году составил 6,5 миллиарда долларов США. В 2020 году товарооборот снизился до 5,9 миллиарда долларов.

Таким образом, объем торговли между двумя странами снизился только на 10%. Это свидетельствует о плавно налаженном сотрудничестве двух стран. Как я уже говорил ранее, Казахстан среди стран Центральной Азии является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером для нас. А Корея является четвертым торговым партнером для Казахстана. Как только коронавирус удастся преодолеть, отношения двух стран должны продемонстрировать значительный прогресс. Мы делаем все возможное, чтобы развивать и отношения между гражданами. Люди должны приезжать, уезжать. Бесконтактные встречи по-прежнему эффективны, но мне бы хотелось видеть деловые встречи и больше консультаций. Нам нужен прогресс, и мы хотели бы быть более амбициозными.

- Как много казахстанцев посещают Корею? Не сократилось ли количество выдаваемых виз для казахстанцев из-за пандемии?

- В 2019 году Южную Корею посетило более 50 000 казахстанцев. Из-за ситуации с коронавирусом число граждан, посетивших нашу страну, снизилось до 10 тысяч в 2020 году. Борьба с пандемией остается одним из главных приоритетов двух стран. Напомню, что прямые рейсы между Казахстаном и Южной Кореей не приостанавливались вообще. Ведь привычно считать, что обмен между людьми - это основа взаимоотношений стран. Все страны мира начали жить нормальной жизнью, и мы надеемся, что Корея и Казахстан смогут возобновить количество авиарейсов. Верю, что все больше граждан Казахстана посетят Южную Корею.

- Что можете рассказать о развитии туризма, в частности медицинского туризма между нашими странами.

- Перед тем, как приехать в Казахстан, для себя открыл интересный факт, что Казахстан является одной из крупнейших стран, отправляющих туристов в медицинских целях в Южную Корею. Корея развивает медицинские навыки мирового уровня. Я интересовался у корейских медицинских центров, с какой целью казахстанцы приезжают. Многие граждане говорят, что цель визита - пройти медицинский осмотр, а также делать операции. Благодаря тесным связям стран и прямому авиасообщению, которое длится 7 часов, казахстанцы могут путешествовать в нашу страну в рамках медицинского туризма.

Хотелось бы, чтобы в Казахстане обосновалось больше корейской медицины, также чтобы казахстанские пациенты имели более широкий доступ к корейским квалифицированным медицинским оборудованиям. Это могло бы реализоваться за счет строительства медицинских организаций. Также в перспективе рассматривается вопрос по академическим обменам, в рамках которых казахстанский медицинский специалист смог бы пройти обучение в корейских медицинских центрах.

- А как на сегодня обстоит ситуация с коронавирусом в самой Южной Корее? Как страна помогает миру в борьбе с коронавирусом?

- Южная Корея была одной из стран, изначально пострадавших от пандемии. Тем не менее, наша страна смогла добиться успеха в эффективной борьбе с распространением COVID-19 и в управлении ситуацией с пандемией. Во-первых, наше правительство решило поделиться своим опытом с другими странами. Во-вторых, мы оказываем гуманитарную помощь нуждающимся странам.

В прошлом году благодаря трехстороннему сотрудничеству Правительств двух стран и Всемирной организации здравоохранения была реализована гуманитарная помощь Казахстану от Правительства Кореи на сумму 800 тысяч долларов. Мы предоставили наборы для ПЦР-тестов, маски, медицинские комплекты. Нас впечатлило, что мы смогли на хорошем уровне сотрудничать с министром здравоохранения Казахстана при оказании гуманитарной помощи. Правительства Кореи, Казахстана и ВОЗ являются участниками трехстороннего сотрудничества. Пользуясь случаем, я еще раз благодарю Правительство Казахстана и ВОЗ. Вместе с тем, мы по-прежнему планируем увеличить гуманитарную помощь другим странам, например, Индии, где сейчас наблюдается очень серьезная ситуация с коронавирусом.

- Хотелось бы уточнить у Вас, разработала ли ваша страна вакцину от коронавируса? Господин Посол, а Вы сами успели получить вакцину?

- Хочу выразить признательность Правительству Казахстана, благодаря принятым мерам я смог вакцинироваться полностью. И не только я, но и мои коллеги, также большая часть сотрудников посольства уже вакцинирована. Многие представители корейской общины, проживающей здесь, благодарны за это предложение. Лично я подал заявку на вакцинацию одним из первых среди дипломатического корпуса. Моей целью было показать, насколько безопасна вакцина от коронавируса. Я понимаю, что некоторые люди в казахстанском обществе обеспокоены вопросом безопасности вакцин.

Как посол, прошедший полную вакцинацию, я хочу подчеркнуть, что вакцинация сможет сделать общество намного безопаснее.

В Южной Корее проживает более 50 миллионов человек, однако корейское правительство в настоящее время обеспечило население около 100 миллионов доз вакцин. Вакцины доступны и для иностранных граждан без каких-либо препятствий. На данный момент в стране прививаются вакцинами от Pfizer и AstraZeneca. Ряд корейских фармацевтических компаний разрабатывают собственные вакцины и сейчас проводят клинические испытания. Правительство активно поддерживает разработку отечественных вакцин. Надеемся, что корейские компании смогут разработать полностью разрешенные вакцины к следующему году.

- Как Вы оцениваете кампанию по вакцинации в Казахстане?

- Я очень впечатлен тем, что Правительство Казахстана предпринимает шаги по вакцинации. В Казахстане разработана вакцина отечественного производства QazVac. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность поставки вакцин и попросил граждан прививаться как можно скорее. Я полностью поддерживаю его идею о кампании по вакцинации. Надеюсь, что к концу этого года казахстанцы полностью вернутся к нормальной жизни. Поэтому я уверен, что Правительство и народ Казахстана очень скоро выйдут из этой ситуации.

- Как Южная Корея оценивает политическую реформу, которая проводится в нашей стране и чем Казахстан привлекателен для Южной Кореи?

- 2019 год был очень запоминающимся для отношений двух стран. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил Казахстан в 2019 году, и обе стороны провели очень продуктивные встречи, в частности, с Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых, стороны договорились об установлении новых экономических отношений.

В настоящее время правительства двух стран тесно сотрудничают над тем, чтобы как можно лучше подготовиться к будущему визиту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея.

Мы надеемся, что этот год принесет хорошие возможности для дальнейшего развития наших отношений.

Позвольте мне дать свою оценку политической ситуации в Казахстане. Реформы, проведенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, впечатляют. Я поддерживаю усилия Правительства Казахстана, которое проводит политические реформы прозрачным и демократическим путем. Реформы всегда означали радикальные изменения. Я считаю, что Казахстан находится на правильном пути.

Господин Токаев делает упор на реформы в рамках своего видения. Пока Казахстан проделывает большой путь к реформам, Корея будет стараться поддерживать страну. Наблюдая за молодым поколением, могу сказать, что Казахстан - страна больших возможностей. Молодое поколение Казахстана очень образованное и умное. Я твердо верю, что Казахстан - страна возможностей. Политические лидеры убеждены, что выполнение всех реформ сделает будущее Казахстана намного ярче. Я проживаю год в Казахстане и заметил царящую дружбу между народами. Хочу поблагодарить казахстанцев за гостеприимство.

- Господин Посол, благодарим Вас за интервью!