Посол Туркменистана рассказал о сотрудничестве своей страны с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Между Туркменистаном и Казахстаном ведется активное сотрудничество. Об этом в ходе брифинга рассказал Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, 2021 год по инициативе Туркменистана объявлен Годом мира и доверия. Это связано с нейтралитетом Туркеменистана, потому что нейтралитет Туркменистана носит миротворческий характер. Мы продвигаем мир во всем мире», - рассказал Посол.

Батыр Реджепов напомнил, что между Туркменистаном и Казахстаном ведется активное сотрудничество по двустороннему товарообороту по сельскому хозяйству, текстилю и по энергетике.

«Создание в Центральной Азии климата добрососедства и дружбы – важнейший аспект внешней политики Туркменистана. Показательным примером служат межгосударственные отношения с Республикой Казахстан, в основу которого заложены нерушимые узы дружбы и братства, многовековая духовность и культурная общность, объединяющая народы двух соседних стран. В современную эпоху туркмено-казахстанский диалог, опирающийся на неизменной доброй воле сторон, получил новый импульс и новое конкретное наполнение. Приверженность наших государств к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству обрела свое воплощение в осуществляемых совместными усилиями крупных инфраструктурных проектов, отвечающих, как обоюдным интересам, так и целям общего благополучия не только в региональном измерении, но и в масштабе всего Евразийского пространства», - отметил посол.

При этом, по его словам, важным фактором выступают теплые и доверительные отношения, которые сложились у Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.