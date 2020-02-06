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    Посольство Великобритании в РК заинтересовано в реализации проектов цифровой культуры в Алматы

    6 Февраля 2020, 11:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров встретился с заместителем главы миссии Посольства Великобритании в РК Джонатаном Лэйфилдом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата сообщили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в области развития креативных индустрий, а также реализации совместных проектов в сферах образования, здравоохранения.

    Отдельное внимание было уделено Стратегии «Алматы-2050», где одним из главных ориентиров является дальнейшее обустройство городского пространства для обеспечения комфортной жизни населения, развития мегаполиса по принципу «город без окраин».

    В частности, рассмотрены инструменты формирования Алматы как культурного креативного города, центра инноваций и новых индустрий «экономики знаний». Посольство Великобритании в РК выразило заинтересованность в реализации совместных проектов в области цифровой культуры.

    Стороны отметили важность взаимного сотрудничества и подтвердили намерения углублять в дальнейшем взаимодействие по широкому спектру вопросов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Великобритания
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