Посольство Туркменистана в Казахстане провело мероприятие в честь 140-летия города Ашхабада

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов провёл онлайн-встречу с туркменскими студентами, обучающимся вузах Казахстана, по случаю юбилейной даты 140-летия столицы Туркменистана, передает МИА «Казинформ».

На онлайн-встрече также приняли участие руководство высших учебных заведений Республики Казахстан и представители туркменской диаспоры.

Поблагодарив всех за активное участие, Посол Туркменистана отметил, что сегодняшний Ашхабад - наследник всех традиций, в нем, отразились достижения эпохи независимости, ставшей логическим продолжением всех предыдущих эпох туркменской истории.

Участники мероприятия отметили, что богатым историческим прошлым и ныне ставший мегаполисом мирового уровня, Ашхабад является одним из красивейших городов Центральной Азии, где стремительно растет и реализуется масштабная градостроительная программа.

В ходе мероприятия участники также ознакомились содержанием новой книги вышедшей из-под пера Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Белый город Ашхабад», выход которой приурочен к 140-летию туркменской столицы.

По завершении мероприятия, Посол Туркменистана Б. Реджепов подчеркнул, что состоявшиеся и будущие архитектурные премьеры являются реальными результатами градостроительной политики, проводимой Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, яркими свидетельствами грандиозных успехов и достижений страны.