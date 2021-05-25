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    Посольство Туркменистана в Казахстане провело мероприятие в честь 140-летия города Ашхабада

    25 Мая 2021, 14:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов провёл онлайн-встречу с туркменскими студентами, обучающимся вузах Казахстана, по случаю юбилейной даты 140-летия столицы Туркменистана, передает МИА «Казинформ».

    На онлайн-встрече также приняли участие руководство высших учебных заведений Республики Казахстан и представители туркменской диаспоры.

    Поблагодарив всех за активное участие, Посол Туркменистана отметил, что сегодняшний Ашхабад - наследник всех традиций, в нем, отразились достижения эпохи независимости, ставшей логическим продолжением всех предыдущих эпох туркменской истории.

    Участники мероприятия отметили, что богатым историческим прошлым и ныне ставший мегаполисом мирового уровня, Ашхабад является одним из красивейших городов Центральной Азии, где стремительно растет и реализуется масштабная градостроительная программа.

    В ходе мероприятия участники также ознакомились содержанием новой книги вышедшей из-под пера Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Белый город Ашхабад», выход которой приурочен к 140-летию туркменской столицы.

    По завершении мероприятия, Посол Туркменистана Б. Реджепов подчеркнул, что состоявшиеся и будущие архитектурные премьеры являются реальными результатами градостроительной политики, проводимой Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, яркими свидетельствами грандиозных успехов и достижений страны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    АНК Туркменистан
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